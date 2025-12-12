Гродно засиял огнями. Праздник «Чароўныя ліхтарыкі» открыл новогодний сезон в Гродно

Кульминацией вечера стала торжественная церемония зажжения огней на главной городской елке. К слову, гости праздника стали участниками масштабного флешмоба с бенгальскими огнями, который символически предвосхитил зажжение новогодних огней. Гродно с этим событием еще больше окутала предновогодняя атмосфера. «Наш город всегда выглядит прекрасно, в любую пору года, и все благодаря нашим людям, которые вкладывают свой труд, усилия, чтобы наш город всегда был красивым. Наши люди всегда в хорошем настроении, всегда вместе с нами. Любое мероприятие — это огромное количество людей, и мы понимаем, что они нам доверяют, верят в нас, — сказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель. — Не зря мы говорим, что Гродно — город счастливых людей, и эти улыбки, которые сейчас и у детей, и у взрослых, нас настраивают еще на более эффективную работу ради наших горожан».