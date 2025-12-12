Гродно засиял огнями. Праздник «Чароўныя ліхтарыкі» открыл новогодний сезон в Гродно

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник «Чароўныя ліхтарыкі» открыл новогодний сезон в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Площадь Ленина в областном центре стала центром яркого праздничного события — торжественного зажжения новогодних огней. Мероприятие стало официальным стартом зимнего праздничного сезона в городе и собрало сотни жителей и гостей города над Неманом. Еще днем площадь превратилась в масштабную интерактивную площадку. Для горожан подготовили праздничные фотозоны, в том числе большую LED-конструкцию, тематические интерактивы, живые огненные бочки, также радовали гостей ростовые куклы и аэроанимация. Особой локацией стал живой уголок с собаками породы сибирский хаски.
Кульминацией вечера стала торжественная церемония зажжения огней на главной городской елке. К слову, гости праздника стали участниками масштабного флешмоба с бенгальскими огнями, который символически предвосхитил зажжение новогодних огней. Гродно с этим событием еще больше окутала предновогодняя атмосфера. «Наш город всегда выглядит прекрасно, в любую пору года, и все благодаря нашим людям, которые вкладывают свой труд, усилия, чтобы наш город всегда был красивым. Наши люди всегда в хорошем настроении, всегда вместе с нами. Любое мероприятие — это огромное количество людей, и мы понимаем, что они нам доверяют, верят в нас, — сказал председатель Гродненского горисполкома Андрей Хмель. — Не зря мы говорим, что Гродно — город счастливых людей, и эти улыбки, которые сейчас и у детей, и у взрослых, нас настраивают еще на более эффективную работу ради наших горожан».
Андрей Хмель заверил, что Гродно подготовил к долгожданным и любимым всеми праздникам свои фишечки и сюрпризы. Он подчеркнул, что все новшества и изюминки задуманы в первую очередь для горожан, но и для того огромного количества туристов, которые уже сегодня посещают город над Неманом и приедут на новогодние праздники.
Важным моментом праздника стало чествование талантливой молодежи Гродно, достигшей высоких результатов в 2024—2025 годах в области науки, спорта, искусства и общественной деятельности. Среди них и учащаяся гимназии № 1 им. Е. Ф. Карского Елизавета Гончарова, которая стала победителем олимпиады Союзного государства по русскому языку. «Приятно было сегодня подняться на сцену среди лучших. А еще больше, что совпало это событие с зажжением огней на главной елке города. Порадовала обстановка вокруг. Настроение просто суперское. Энергетика от каждого человека такая позитивная», — поделилась 11-классница.
Как поделились гродненцы Анатолий и Ирина, которые не пропустили зажжение иллюминации в городе, а также насыщенную музыкальную программу, грядущие праздники для них семейные, они ждут в гости внуков из Минска, чтобы и они смогли почувствовать атмосферу города над Неманом. «Правда, мы думали, что хоть около елки снег пойдет. Но не случилось пока», — говорят супруги. «Все ждут Нового года, как ни странно. И мы, конечно, ждем. Этот праздник — всегда что-то новое, что-то интересное. В любом возрасте все ожидают чуда, поэтому мы тоже ждем чуда», — сказал Анатолий.
Подруги Татьяна, Галина и Вера наперебой делятся: «Город у нас самый красивый, самый прекрасный, самый любимый. Очень радует организация всех праздников у нас в городе. Бывает, настроения нет, выходишь в центр и радуется душа. Каждый год новое что-то делают. Мы всегда стараемся гулять, посещать мероприятия, чтобы полюбоваться родным городом».
Примечательно, что еще одним событием стало зажжение огней на уникальной аллее дизайнерских арт-елок в парке Жилибера. В этом году аллея, созданная предприятиями, организациями и учебными заведениями Гродно, представляет разнообразные креативные елочные композиции, отражающие специфику каждого участника. Так, например, свой арт-объект, символизирующий силу и мощь предприятия подготовили работники «Гродно Азот». «Надеемся, что наш арт-объект будет хорошей фотозоной для наших горожан, для детей и для взрослых. Наша композиция рассказывает о нашем градообразующем предприятии, которое, безусловно, славится своей историей. Мы хотели немножко показать свой нордический, сильный характер. В этой инсталляции присутствует зубр, который, как всем известно, символ Гродненской области, но он и символ нашего предприятия. В нашей инсталляции — глыба льда и формула любви, которая всех согревает. Это любовь к нашему городу, к людям, которые работают вместе, это и любовь к праздникам, которые тоже дарят нам ощущение детства, теплоты и счастья», — рассказала начальник отдела идеологической работы «Гродно Азот» Татьяна Сидоренко.
Возле арт-елочек, которые выполнены из разных материалов и каждая со своей задумкой, много как взрослых, так и детей. 4-летнюю Настеньку рядом с огромным мороженым у одной из инсталляций фотографирует ее мама. «Не могли мимо такого огромного лакомства пройти. Дочка сразу сказала, как увидела издалека, что мы идем к мороженому. Есть где с детками погулять и что посмотреть, елки в этом году очень красивые. Мы очень любим и Рождество, и Новый год», — поделилась гродненка Татьяна.
Неподалеку прогуливается и активно изучает елочки 2-летний Артем. Его мама Кристина поделилась: «Ребенку много чего понравилось, все для детей интересное и красивое. Я с детства люблю Новый год, сын еще маленький, но уже тоже понимает смысл праздника. Елки, шарики, знает, что Дед Мороз обязательно придет».
Как подчеркнули в Гродненском горисполкоме, мероприятие «Чароўныя ліхтарыкі» — это первая большая встреча гродненцев с новогодним чудом. Оно задало тон всему последующему праздничному марафону, кульминацией которого станет прибытие главного Деда Мороза Гродно на вертолете 20 декабря и грандиозное шествие Дедов Морозов. -0-
