Украинский певец Степан Гига умер после ампутации ноги

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки Закарпатской области. Его путь к музыке был непростым: до поступления в Ужгородское музыкальное училище он работал слесарем и водителем грузовика. После училища он окончил Киевскую консерваторию, а в 1988 году стал солистом Закарпатской филармонии.