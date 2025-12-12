Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Россиянка родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого

Жительница Калужской области родила второго ребенка спустя 40 дней после смерти первого. Об этом случае в пятницу, 12 декабря, рассказал Mash.

Жительница Калужской области родила второго ребенка спустя 40 дней после смерти первого. Об этом случае в пятницу, 12 декабря, рассказал Mash.

По словам медиков, подобное произошло впервые за последние 20 лет. Изначально девушка была беременна двойней, однако на 24-й неделе один из детей погиб.

Акушеры местного перинатального центра остановили роды, после чего оставили россиянку под наблюдением врачей. Следующие 40 дней девушка провела в больнице.

В итоге она родила дочку весом 1250 граммов. Девочку назвали Марией, ее состояние стабильное. Для медицины это уникальный случай: в литературе описано всего несколько случаев таких родов, утверждают в публикации.

Недавно жительница Бурятии родила самого большого ребенка в республике за последние 15 лет. Рост и вес девочки больше, чем у обычных новорожденных, практически в два раза.

До этого бразильянка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачи наложили ей 55 швов. При этом сначала медики хотели провести женщине кесарево сечение.