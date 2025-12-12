Почти как в сказке — в декабре расцвели фиалки: В Молдове сохраняется аномальная для зимы погода до +8, будет ли снег к Новому году — что говорят синоптики

В Кишиневе облачно, но не по-зимнему тепло. Ну, как часто 13 декабря бывает + 8? Ночью около нуля. Будет ощущаться как — 2. Но к утру этот минус перестанет быть актуальным.
В прошлом году в этот день в столице было днем +1, ночью, а ночью минус 6. Недалеко ушли, но все же…
На юге Молдовы днем +10, ночью +7. Облачно.
На севере страны днем +8, ночью +5, облачно.
Синоптики пока снег уже не обещают. Тут уж как решат Небеса. Но температура с плюсом.
А вообще, для декабря тепло. Согласны?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Так мы скоро и до «языковых патрулей» допрыгаемся: Чем хуже дела в Молдове, тем сподручнее властям все списать на внешнего врага — русский язык и лично Путин во всем виноваты.
Госсекретарь минобраза Валентина Олару заявила, что «у министерства цель очень благородна — “привести к развитию менталитета, к разрыву с русским миром” (далее…).
Речан сказал — Речан не сделал: Бывший премьер обещал вернуться в бизнес, а стал эмиссаром президента Молдовы — как дал слово, так и взял.
Бывший премьер Дорин Речан, обещавший в политику не лезть, а вернуться в бизнес, стал специальным эмиссаром Майи Санду (далее…).
В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии.
Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин (далее…).