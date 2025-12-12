Индекс цен на рыбу и морепродукты за год составил почти 10%

Индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты в Ростовской области изменился на 9,72%. Речь идет о показателе, который высчитали при сравнении стоимости продукта в ноябре 2025 и в декабре 2024 года. Данные приводит Ростовстат.
Также можно проследить за средними потребительскими ценами на мороженую разделанную рыбу. В ноябре при сравнении с октябрем разница составила 0,77 рубля (было 407,80 рубля, стало 408,57 рубля за килограмм).
Кроме этого, специалисты выяснили средние цены на мороженую неразделанную рыбу. В конце октября такой товар продавали по 311,32 рубля за килограмм, а в конце ноября — по 315,13 рубля.
По состоянию на 8 декабря, в среднем по региону мороженая неразделанная стоила 315,35 рубля за килограмм. Самая дешевая в регионе продавалась в Волгодонске — 280,91 рубля, а самая дорогая — в Ростове-на-Дону и Шахтах — 327,33 рубля и 343,88 рубля соответственно.
