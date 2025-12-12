«Могу не понимать слов»: дочь Тутберидзе рассказала о своей болезни

Дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе — 22-летняя фигуристка Диана Дэвис — рассказала в социальных сетях, что у нее двухсторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени.
По словам спортсменки, она хорошо слышит музыку, однако порой не понимает слова. Кроме того, девушка смотрит фильмы и сериалы только с субтитрами.
— У меня двухсторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. В какой-то период жизни она доходила до 3−4-й степени. Я могу хорошо слышать музыку (за исключением некоторых частот), но при этом не понимать слов. Фильмы и сериалы я смотрю только с субтитрами — неважно, на каком языке, — написала Дэвис в своем блоге.
