«Могу не понимать слов»: дочь Тутберидзе рассказала о своей болезни

В октябре этого года стало известно, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница стали родителями. Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при сезона 2019/20 в одиночном катании. До середины 2020 года она тренировалась у Тутберидзе, после чего перешла к Евгению Плющенко. Весной 2021-го вернулась в «Хрустальный». Спустя год снова покинула группу Тутберидзе и продолжила карьеру под руководством Елены Буяновой.