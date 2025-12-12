«Хотела, мечтала»: Девочка с «Ёлки желаний» побывала на шоу Татьяны Навки

«Ёлка желаний» — всероссийская благотворительная инициатива, запущенная в 2018 году. Акцию проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. На новогодних ёлках размещаются открытки с мечтами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах: сирот, ребят с инвалидностью, из малоимущих и многодетных семей, а также детей из новых регионов. Любой человек — от волонтёров до представителей власти и предпринимателей — может выбрать открытку и исполнить желание ребёнка. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнёрских организаций за всё время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.