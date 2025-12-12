«Хотела, мечтала»: Девочка с «Ёлки желаний» побывала на шоу Татьяны Навки

Примечательно, что исполнитель желания связался с родителями ребёнка через безопасный бот «Ёлка желаний МАХ». МАХ выступает технологическим партнёром инициативы, в декабре в мессенджере было запущено мини-приложение и чат-бот для взаимодействия между мечтателями и исполнителями. Через чат-бот можно отправлять сообщения, получать уведомления и отслеживать статус исполнения желания, а в специальном мини-приложении пользователи могут выбирать детские мечты, знакомиться с историями ребят и одним нажатием становиться их исполнителями.
Видео © Life.ru.
«Мы безумно счастливы. Ребёнок хотел, мечтал», — рассказала мама девочки.
Организаторы акции и команда шоу устроили для ребёнка настоящий праздник, подарив девочке возможность увидеть красочное представление вживую.
Ранее сообщалось, что в Москве объявили старт всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава Росмолодёжи Григорий Гуров сообщил, что в текущем году проект станет площадкой для продвижения российских игр и игрушек — победителей конкурса «Родная игрушка». Также особое внимание уделяется формированию доступной и инклюзивной среды для каждого участника.
«Ёлка желаний» — всероссийская благотворительная инициатива, запущенная в 2018 году. Акцию проводит Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. На новогодних ёлках размещаются открытки с мечтами детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах: сирот, ребят с инвалидностью, из малоимущих и многодетных семей, а также детей из новых регионов. Любой человек — от волонтёров до представителей власти и предпринимателей — может выбрать открытку и исполнить желание ребёнка. Благодаря поддержке более 120 тысяч участников и 1,5 тысячи партнёрских организаций за всё время было исполнено свыше 320 тысяч детских желаний.
