Цена серебра впервые превысила $65 за унцию, платина побила рекорд 2011 года

На 17:28 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро вырос на 0,67% — до 65,028 доллара за унцию. Это первое значение выше отметки в 65 долларов за всю историю торгов.
Одновременно платина подскочила выше 1800 долларов за тройскую унцию. Такого уровня металл не достигал с сентября 2011 года.
В октябре Life.ru писал, что после роста цен на золото аналитики прогнозируют увеличение стоимости платины и палладия. Эти металлы теперь рассматривают не только как «подушку безопасности», но и как полноценные активы для получения дохода.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.