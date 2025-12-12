Будем с овощами? МАРТ об обеспечении продукцией в межсезонный период

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Екатерина Макуценя рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» об обеспечении продукцией в межсезонный период.
«Потребительский рынок в межсезонный период будет полностью обеспечен овощами, картофелем, капустой, репчатым луком, свеклой и морковью. Все необходимые объемы стабилизационных фондов сформированы с учетом региональных особенностей и поддержки между областями», — подчеркнула она.
Полки магазинов останутся наполненными полным ассортиментом продукции, включая не только плодоовощную группу, но и другие товары первой необходимости, уверена она.
Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Сергей Сончик добавил, что даже прошлый год, который был сложным по обеспечению продукцией, особенно картофелем, Гродненская область выдержала полностью, исполнив все обязательства по стабилизационным фондам. «Несмотря на обстоятельства, регион справился без сбоев. В этом году опасений нет, поскольку объемы продукции получены даже больше. Стабфонды сформированы надежно, что гарантирует стабильное снабжение потребителей», — добавил он.
Главная задача остается — повысить качество продукции, чтобы потребители видели: отечественные товары ничем не хуже импортных, а по параметрам безопасности даже превосходят их. -0-
