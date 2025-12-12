Будем с овощами? МАРТ об обеспечении продукцией в межсезонный период

Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Сергей Сончик добавил, что даже прошлый год, который был сложным по обеспечению продукцией, особенно картофелем, Гродненская область выдержала полностью, исполнив все обязательства по стабилизационным фондам. «Несмотря на обстоятельства, регион справился без сбоев. В этом году опасений нет, поскольку объемы продукции получены даже больше. Стабфонды сформированы надежно, что гарантирует стабильное снабжение потребителей», — добавил он.