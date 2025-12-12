Нефролог Садовская рассказала, что действительно помогает уменьшить похмелье

Хорошая закуска помогает уменьшить похмелье: во время застолья алкоголь стоит употреблять медленно и обязательно вместе с едой. Об этом рассказала врач-нефролог Дарья Садовская. Также она посоветовала вместе со спиртными напитками пить достаточное количество воды.
Специалист отметила, что популярные коктейли с электролитами, вопреки рекламным лозунгам, не лечат похмелье. Она пояснила, что при разовом употреблении спиртные напитки почти не влияют на электролитный баланс у здорового человека, помимо небольшого увеличения диуреза при крепком алкоголе.
— Даже пиво не вызывает значимой потери электролитов: натрий не выводится больше обычного, а калий даже выводится меньше, — написала нефролог в своем Telegram-канале.
По словам терапевта «Скандинавского Центра Здоровья» Ольги Чистик, перед застольем следует добавить в рацион жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты или овощи, которые способствуют замедлению всасывания спиртного. Чтобы избежать обезвоживания, на каждые 100 миллилитров алкоголя нужно выпивать по 200 миллилитров воды.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.