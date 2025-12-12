Нефролог Садовская рассказала, что действительно помогает уменьшить похмелье

По словам терапевта «Скандинавского Центра Здоровья» Ольги Чистик, перед застольем следует добавить в рацион жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты или овощи, которые способствуют замедлению всасывания спиртного. Чтобы избежать обезвоживания, на каждые 100 миллилитров алкоголя нужно выпивать по 200 миллилитров воды.