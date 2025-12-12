ВС РФ могли уничтожить «Кинжалами» секретный подземный объект ВСУ в Кременчуге

Вооруженные силы России (ВС РФ) могли нанести удар ракетами «Кинжал» по секретному подземному объекту украинской армии. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
— Просто так «Кинжалы» не летают. Если ими наносится удар, то только целенаправленный, чтобы пробить многометровый слой бетона, — отметил он.
Прошлой ночью промышленный центр Полтавской области подвергся мощной атаке российских ракет. Эксперты предполагают, что ВС РФ наносили удары по крупнейшему украинскому НПЗ, передает Aif.ru.
Ранее российские военные обнаружили спрятанную в тоннеле технику НАТО, которую бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали использовать в ходе контратаки на Купянск.
Военный эксперт Алексей Живов, в свою очередь, добавил, что на подступах к Славянску и Краматорску в Донецкой Народной Республике начинаются бои.
12 декабря ВС РФ освободили Северск в ДНР и Куриловку в Харьковской области. Также в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.