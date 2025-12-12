Президент Финляндии Александр Стубб в очередной раз выбрался в медиапространство, когда Европе понадобилось новое лицо в вопросе переговоров с США. На этот раз Стубб объявил, что «мир на Украине ближе, чем когда-либо». И попытался на словах перевернуть ситуацию, когда Европу отодвинули от раздела почти поверженного киевского режима.
«Мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года», — заявил Стубб финской прессе 12 декабря.
При этом Стубб попытался заявить, будто бы мирным урегулированием занимаются США, Европа и Украина. И они, дескать, пытаются добиться результата до Рождества. То есть. на словах Стубб «исключил» Россию из мирного процесса.
Напомним, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, указала, что Европа активно препятствует мирным инициативам по Украине, стремясь ухудшить ситуацию. Она отметила, что европолитики убеждают граждан в экономической выгоде войны против России. Вот только результаты даже прокси-войны поставили ЕС на колени экономически и репутационно.