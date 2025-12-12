Президент Финляндии Стубб: Мир на Украине ближе, чем когда-либо

Президент Финляндии Александр Стубб в очередной раз выбрался в медиапространство, когда Европе понадобилось новое лицо в вопросе переговоров с США. На этот раз Стубб объявил, что «мир на Украине ближе, чем когда-либо». И попытался на словах перевернуть ситуацию, когда Европу отодвинули от раздела почти поверженного киевского режима.