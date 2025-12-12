Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продана на аукционе

По его словам, лот сняли с торгов досрочно после того, как покупатель предложил сумму, от которой не смогли отказаться ни продавец, ни аукционный дом. Точная цена сделки не раскрывается, хотя стартовая стоимость рукописи составляла один миллион рублей. Документ, датированный 7 июня 1986 года, написан на тетрадном листе и содержит подпись журналиста Нины Барановской.