В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ

В Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой обломки аппарата упали на многоэтажный жилой дом. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.
— Ввести с 04:30 12 декабря 2025 года для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим чрезвычайной ситуации, — передает сайт администрации.
В период с 13:00 до 20:00 российские силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над Тульской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской и Рязанской областями, а также над Москвой и Московской областью.
25 ноября мэр Таганрога Светлана Карбулова объявила режим ЧС в районе поврежденных объектов после атаки ВСУ, в результате которой погибли три человека. Она отметила, что в результате вражеских ударов пострадали несколько многоквартирных домов, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.