В Твери ввели режим ЧС после атаки беспилотника ВСУ

В Твери в границах трех домов и одного социально значимого объекта ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ночной атакой беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой обломки аппарата упали на многоэтажный жилой дом. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в пресс-службе администрации города.