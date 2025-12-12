Калужская мама родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

В Калуге врачи совершили медицинский прорыв, сохранив беременность после внутриутробной гибели одного из близнецов. Наталья Артеменкова, у которой на 24-й неделе отошли воды и один ребёнок погиб, провела под наблюдением в перинатальном центре 40 дней, после чего родила живую дочь, передаёт Mash.