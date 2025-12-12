Ричмонд
Калужская мама родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

В Калуге врачи совершили медицинский прорыв, сохранив беременность после внутриутробной гибели одного из близнецов. Наталья Артеменкова, у которой на 24-й неделе отошли воды и один ребёнок погиб, провела под наблюдением в перинатальном центре 40 дней, после чего родила живую дочь, передаёт Mash.

Источник: Life.ru

Девочку, названную Марией, появилась на свет с весом 1250 граммов, её состояние стабильно. Этот случай является экстраординарным. По словам врачей, в современной российской практике подобного не фиксировалось как минимум последние два десятилетия, а мировая медицинская литература описывает лишь единичные аналогичные истории.

Ранее в роддомах Подмосковья стартовала новогодняя акция — детей, родившихся в декабре, вручают родителям одетыми в праздничные костюмы. С первых чисел декабря десятки новорождённых получили свои первые праздничные комплекты. Инициатива будет продолжаться до конца месяца и затронет сотни младенцев в различных районах области.

