Калужская мама родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

Девочку, названную Марией, появилась на свет с весом 1250 граммов, её состояние стабильно. Этот случай является экстраординарным. По словам врачей, в современной российской практике подобного не фиксировалось как минимум последние два десятилетия, а мировая медицинская литература описывает лишь единичные аналогичные истории.
Ранее в роддомах Подмосковья стартовала новогодняя акция — детей, родившихся в декабре, вручают родителям одетыми в праздничные костюмы. С первых чисел декабря десятки новорождённых получили свои первые праздничные комплекты. Инициатива будет продолжаться до конца месяца и затронет сотни младенцев в различных районах области.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.