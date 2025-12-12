В Роспотребнадзоре сообщили о блокировке поставок детских смесей от Nestle

Поставка партии детских молочных смесей NAN 1 OPTIPRO от компании Nestle была заблокирована. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщили в Роспотребнадзоре.
Соответствующее решение приняли в связи с обнаружением в некоторых партиях токсина цереулида, продуцируемого Bacillus cereus.
10 декабря Nestle также отозвала часть своей продукции молочных смесей и с европейских рынков. На данный момент организация принимает все меры и добровольно изымает товар с российского рынка.
В ведомстве порекомендовали не приобретать продукцию, а также учитывать эту информацию при планировании выезда в другие страны, уточнили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве рассказали, что покупать красную икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239, не следует, так как этот консервант запрещен — при его использовании выделяются токсичные вещества.
До этого специалисты Роспотребнадзора также предупреждали, что число случаев торговли просроченной продукцией в магазинах выросло в последние месяцы. Поэтому был подготовлен законопроект о режиме штрафов.