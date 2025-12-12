Фильм «Группа крови» открыл Фестиваль российского кино в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественный фильм «Группа крови», посвященный детям — узникам нацистского донорского концентрационного лагеря в годы Великой Отечественной войны, открыл Фестиваль российского кино в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Представляя картину зрителям, актриса Екатерина Домашенко, сыгравшая медсестру, отметила, что события Великой Отечественной войны так или иначе затронули каждого сидящего в зале. Ее прабабушка, например, прошла войну в качестве главной медсестры военного госпиталя.
«Когда мне дали прочитать сценарий фильма “Группа крови” и когда я увидела, что мне предлагают сыграть медсестру, я подумала, что это будет хорошая благодарность всем тем, кто в свое время пожертвовал жизнью, молодостью, дорогими, любимыми людьми, чтобы мы с вами сейчас могли находиться в этом зале», — сказала актриса.
В течение трех дней — 12−14 декабря — минских зрителей ждет яркая и насыщенная программа. В кинотеатре «Москва» покажут шесть самых кассовых новинок российского кинематографа: музыкальный фильм о гениальном поэте «Пророк. История Александра Пушкина», российско-китайский детектив «Красный шелк», спортивную драму о становлении олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова «Первый на Олимпе», приключенческий мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света». Особое место в программе занимают две военные драмы — «Группа крови» и «Любовь Советского Союза».
Председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич отметил, что Фестиваль российского кино стал действительно заметным событием в культурной жизни Беларуси, Союзного государства и евразийского пространства. Одной из целей этого фестиваля является сохранение истинных духовно-нравственных ценностей человека. Он уверен, что именно киноискусство способно наполнить жизнь, мир особым смыслом, сохранить добрые дружеские традиции между странами, народами и способствовать сохранению мира и согласия.
Трехдневный киномарафон представляет возможность познакомиться с творениями как известных кинорежиссеров, так и новых талантов, только раскрывающих свой потенциал. В ходе церемонии открытия прозвучало, что многие известные белорусские режиссеры, сценаристы, актеры раскрыли свой потенциал в России, равно как и Беларусь стала творческим домом для немалого числа российских талантов.
«Взаимообогащение двух поистине братских, исключительно похожих и гармонично дополняющих друг друга нюансами культур делает нас сильнее и позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день, — отметил представитель посольства России в Беларуси Сергей Афонин. — Тем более что кинорынок Союзного государства постепенно зачищается от зарубежного ширпотреба, бездушных блокбастеров, бессмысленных экранизаций комиксов, яркого, но пустого калейдоскопа картинок и аналогичного контента. Напротив, он активно заполняется нашим кино, куда более глубоким, зиждущимся на вечных и неизменных ценностях любви и мудрости, а потому близкому и понятному каждому из нас».-0-