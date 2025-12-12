Обнаружена связь между солярием и мутациями в клетках кожи человека

В результате этого риск развития меланомы резко возрастает — она была выявлена у 5,1% пациентов, пользовавшихся соляриями, и лишь у 2,1% добровольцев, не получавших загар подобным образом. В пользу этого также говорит то, что меланома у любителей соляриев необычно часто выявляется на тех участках кожи, которые обычно скрыты под одеждой. По мнению американских исследователей, это в очередной раз говорит о необходимости запрета доступа к соляриям для несовершеннолетних лиц и введения других ограничений.