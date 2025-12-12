Недавний эксперимент показал, насколько легко можно обойти базовые запреты для ИИ. Блогер с канала InsideAI, управляя роботом-гуманоидом через ChatGPT, смог заставить его «выстрелить» в человека. Сначала ИИ отказывался, ссылаясь на протоколы безопасности. Однако стоило создать ролевой игровой сценарий, где блогер выступал в роли «персонажа», как робот произвёл выстрел из игрушечного пистолета. Этот опыт наглядно продемонстрировал, что абстрактные этические принципы могут быть скомпрометированы простой сменой контекста команд.