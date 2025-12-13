Тактаров назвал своим кумиром легендарного омского самбиста Пушницу

В пятницу, 12 декабря 2025 года, в преддверии двенадцатого турнира профессиональной лиги Александра Шлеменко SFC (12+) состоялась пресс-конференция, участие в которой принял ее основатель, бойцы главного боя — Андрей Корешков и Петр Недзельский, а также первый чемпион UFC из России Олег Тактаров.
Представители СМИ спросили у Олега Тактарова, на кого он равнялся в своей спортивной карьере. Отвечая, боец и актер растрогал публику, заявив, что кумиром для него был самый титулованный советский самбист Александр Пушница.
«Одним из тех, на кого я равнялся, был омич Александр Михайлович Пушница. Он был легендой для меня! Мы же тогда равнялись на тех, с кем можно было рядом тренироваться, кого ты мог реально увидеть. И я с ним боролся на одном турнире, тогда у нас разница в возрасте была более 30 лет. И я помню его суперпрофессионализм!», — заявил Олег Тактаров.
Напомним, что легендарный омский самбист, мастер спорта и девятикратный чемпион СССР Александр Пушница скончался 27 января 2023 года в возрасте 73-х лет.
Отметим, что более 20 лет в Омске проводятся соревнования имени Александра Пушницы. В октябре 2025 года в третий раз турнир прошел в статусе мемориала.