В Новгородской области стартовал 34-й благотворительный марафон «Рождественский подарок»

Он выразил благодарность волонтерам, предпринимателям и всем активным гражданам, чьими усилиями оказывается поддержка бойцам на передовой и тем, кто возвращается домой. Губернатор подчеркнул важность всесторонней помощи для них. «Наш долг — всегда быть рядом с нашими защитниками. Помогать пришедшим с фронта справиться с последствиями ранений, вернуться к любимому делу, к работе, полноценной жизни. Уверен, что и в этом году акция пройдет так же насыщенно и в ней примут участие все желающие помочь семьям бойцов. Потому что цель у нас общая — наша Победа. И каждый на своем месте может ее приблизить. Своим неравнодушием, заботой, вниманием и поддержкой», — заявил Александр Дронов.