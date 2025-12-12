В Новгородской области стартовал 34-й благотворительный марафон «Рождественский подарок»

В нынешнем году марафон, организованный Фондом «Сохрани жизнь» при поддержке правительства региона, пройдет в 34-й раз. Предновогодняя акция посвящена помощи ветеранам всех боевых конфликтов, их семьям.
12 декабря торжественное мероприятие в честь начала акции собрало более шестисот человек. Со словами приветствия к собравшимся обратился губернатор Александр Дронов. «Сегодня мы даём старт нашей традиционной предновогодней благотворительной акции “Рождественский подарок”. Она ежегодно проводится Фондом “Сохрани жизнь” и поддерживается правительством Новгородской области. Я рад приветствовать в этом зале наших героев — ветеранов боевых действий, сотрудников силовых ведомств. Всех, кто стоит на защите страны, проявляет мужество и самоотверженность», — отметил глава региона.
Он выразил благодарность волонтерам, предпринимателям и всем активным гражданам, чьими усилиями оказывается поддержка бойцам на передовой и тем, кто возвращается домой. Губернатор подчеркнул важность всесторонней помощи для них. «Наш долг — всегда быть рядом с нашими защитниками. Помогать пришедшим с фронта справиться с последствиями ранений, вернуться к любимому делу, к работе, полноценной жизни. Уверен, что и в этом году акция пройдет так же насыщенно и в ней примут участие все желающие помочь семьям бойцов. Потому что цель у нас общая — наша Победа. И каждый на своем месте может ее приблизить. Своим неравнодушием, заботой, вниманием и поддержкой», — заявил Александр Дронов.
В рамках церемонии открытия четверым действующим участникам специальной военной операции был вручен региональный орден «За честь и мужество». Также благодарности губернатора и председателя областной Думы удостоились жители региона, активно помогающие в организации поддержки военнослужащих.
Поддержку инициативе выразил и настоятель Покровского собора, протоиерей Игорь Беловенцев, указав, что марафон является прекрасным примером искреннего и бескорыстного участия людей в жизни друг друга, особенно в свете новогодних и рождественских праздников.
Марафон «Рождественский подарок» продлится до 16 января. Все желающие могут внести свой благотворительный взнос через расчетный счет фонда, используя QR-код для перевода в приложении «Сбербанк онлайн». Подробная информация о способах оказания помощи размещена на официальном сайте Фонда «Сохрани жизнь».