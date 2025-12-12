В Дагестане выявили более 60 случаев заболевания гонконгским гриппом

В Дагестане в этом году было обнаружено более шестидесяти случаев заражения особым видом гриппа, который называется гонконгский грипп A (H3N2). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
«За текущий эпидсезон гриппа и ОРВИ в республике зарегистрирован 61 случай гриппа A (Н3 N2)», — заявили в ведомстве.
Этот вид гриппа проявляется резкими симптомами. У заболевших сильно повышается температура, может быть озноб, боли в мышцах и суставах, головная боль, головокружение, слабость и сонливость. Также могут быть симптомы простуды, такие как боль в горле и кашель.
Врачи рекомендуют: применять маски в общественных местах, транспорте и на массовых мероприятиях; избегать людных мест и минимизировать ненужные контакты; тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептики; регулярно проветривать помещения как дома, так и на работе.
