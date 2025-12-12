В Дагестане выявили более 60 случаев заболевания гонконгским гриппом

Этот вид гриппа проявляется резкими симптомами. У заболевших сильно повышается температура, может быть озноб, боли в мышцах и суставах, головная боль, головокружение, слабость и сонливость. Также могут быть симптомы простуды, такие как боль в горле и кашель.