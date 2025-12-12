Ричмонд
В Ростове на 6 млн рублей закупят противогололедный реагент

Новую партию реагента для обработки скользких дорог и тротуаров закупят в донской столице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выделили 6,3 млн рублей на приобретение еще одной партии противогололедного реагента. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает АО «МПП ЖКХ Ростова-на-Дону». Исполнителя для поставки технической соли начали искать сегодня, 12 декабря. Заявки будут принимать до 19 декабря, тогда же определят победителя тендера.

Добавим, на сайте госзакупок в декабре эта же компания открыла конкурсы на поставку еще двух партий различных реагентов. В этих случаях суммы закупок составили 4,1 млн ии 6,6 млн рублей. Такие же закупки этой же организацией велись в ноябре.

