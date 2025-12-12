В Ростове на 6 млн рублей закупят противогололедный реагент

В Ростове-на-Дону выделили 6,3 млн рублей на приобретение еще одной партии противогололедного реагента. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает АО «МПП ЖКХ Ростова-на-Дону». Исполнителя для поставки технической соли начали искать сегодня, 12 декабря. Заявки будут принимать до 19 декабря, тогда же определят победителя тендера.
Добавим, на сайте госзакупок в декабре эта же компания открыла конкурсы на поставку еще двух партий различных реагентов. В этих случаях суммы закупок составили 4,1 млн ии 6,6 млн рублей. Такие же закупки этой же организацией велись в ноябре.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.