Том Круз отменил съемки фильма в космосе из-за Трампа

В ноябре этого года Том Круз получил почетную премию Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в кинематограф. До этого актер, выполнявший самостоятельно все трюки для фильма «Миссия невыполнима», оказался в Книге рекордов Гиннесса после съемок восьмой части фильма. Знаменитость получил почетное звание «человека, совершившего наибольшее количество прыжков с горящим парашютом» — он сделал это 16 раз.