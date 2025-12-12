Ричмонд
Том Круз отменил съемки фильма в космосе из-за Трампа

Кинопроект с участием американского актера Тома Круза, который изначально планировался для съемок в открытом космосе, был приостановлен. Артист решил не обращаться к президенту США Дональду Трампу за помощью в реализации этой идеи. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в издании Page Six со ссылкой на источники.

— Судя по всему, для организации съемок необходимо сотрудничество с НАСА, и, как утверждают, Том Круз не желал просить Дональда Трампа помочь с этим, — передает слова источника издание.

По информации Page Six, для реализации проекта необходимо было получить одобрение на федеральном уровне. В настоящее время никаких переговоров по этому вопросу не ведется.

В ноябре этого года Том Круз получил почетную премию Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в кинематограф. До этого актер, выполнявший самостоятельно все трюки для фильма «Миссия невыполнима», оказался в Книге рекордов Гиннесса после съемок восьмой части фильма. Знаменитость получил почетное звание «человека, совершившего наибольшее количество прыжков с горящим парашютом» — он сделал это 16 раз.

