Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге состоялось вручение XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио»

SHAMAN стал обладателем Народной премии за хит «Прямо по сердцу».

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге 7 декабря прошла зрелищная церемония вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио». В «Ледовом Дворце» популярные российские артисты исполнили хиты, которые известны и любимы всей страной.

Организаторы мероприятия отметили, что более девяти тысяч зрителей стали полноправными участниками шоу под сводами арены и свыше пяти миллионов человек посмотрели прямую видеотрансляцию на странице радиостанции в соцсети «Одноклассники».

Музыкальное шоу стало частью новогодней традиции Северной столицы. При этом поклонники раскупили билеты мероприятие еще в ноябре. На сцену ледовой арены с эксклюзивными музыкальными номерами вышли суперзвезды отечественной эстрады, за чьи песни в течение года голосовали миллионы радиослушателей в хит-параде «Звезды Дорожного радио. Топ-10».

Так, свои лучшие песни исполнили Наташа Королева, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Денис Клявер, Денис Майданов, Ираклий Пирцхалава, Стас Пьеха, Юлия Михальчик, Таисия Повалий и группа «Фабрика». А Игорь Крутой, Алексей Чумаков, Ярослав Сумишевский, Александр Добронравов, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Наталья Вишнякова, Елизавета Долженкова и группа «Братья Грим» дебютировали в церемонии.

Кроме того, в концерте впервые принял участие секретный гость, чье имя радиостанция держала в тайне до момента выхода под софиты «Ледового Дворца» — им стала певица МакSим.

В начале праздничного вечера тысячи зрителей, популярные артисты и вся команда «Дорожного радио» почтили память основателя станции Андрея Михайлова и Дмитрия Василевского — автора песни «Передай привет на Дорожное радио».

Затем свыше 200 артистов балета держали в руках таблички с названиями городов, где вещает радиостанция. После перед зрителями появилась ведущая вечера — легенда телеэфира Яна Чурикова. Она поприветствовала аудиторию и дала старт выступлениям музыкантов.

Певец SHAMAN первым вышел на сцену ледовой арены прямо из зрительного зала. Исполнитель стал обладателем Народной премии за хит «Прямо по сердцу».

В свою очередь артистка Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одну церемонию вручения Народной премии, в этом году получила сразу две статуэтки — за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой. Теперь у певицы их целых 14 и она абсолютная рекордсменка «Звезд Дорожного радио».

Кроме того, двух наград удостоился и Ярослав Сумишевский. Он стал артистом года по версии пользователей соцсети «Одноклассники», где в группе «Дорожного радио» проводилось голосование.

Специальной гостье — МакSим — команда радиостанции под овации зрителей вручила диплом в номинации «Легенда поп-музыки». И артистка, конечно же, исполнила суперхит «Знаешь ли ты».

Также обладателями спецпризов «Дорожного радио» стали Игорь Крутой и Игорь Николаев, получившие вместе с «Звездой Дорожного радио» дипломы «За вклад в историю отечественной музыки» и «Песни вне времени», а затем дуэтом исполнили композицию «Мой друг».

Особыми гостями церемонии стали слушатели-победители конкурса, проходившего на сайте станции. Десять счастливчиков из Благодарного, Великого Новгорода, Воронежа, Екатеринбурга, Ивантеевки, Рязани, Самары, Тетюш, Ульяновска и Уфы выиграли путевки на двоих в Петербург. Они увидели выступления любимых музыкантов из VIP-ложи, за кулисами концертной площадки встретились и сфотографировались с артистами, а также снялись в сериалити о церемонии.

В течение всей церемонии в «Ледовом дворце» работала выездная студия «Дорожного радио». Артисты приходили туда сразу после выступлений и делились со всей страной впечатлениями о церемонии в прямом радиоэфире.