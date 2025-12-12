В Петербурге состоялось вручение XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио»

В свою очередь артистка Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одну церемонию вручения Народной премии, в этом году получила сразу две статуэтки — за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой. Теперь у певицы их целых 14 и она абсолютная рекордсменка «Звезд Дорожного радио».