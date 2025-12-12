В Петербурге состоялось вручение XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио»

В Санкт-Петербурге 7 декабря прошла зрелищная церемония вручения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио». В «Ледовом Дворце» популярные российские артисты исполнили хиты, которые известны и любимы всей страной.
Организаторы мероприятия отметили, что более девяти тысяч зрителей стали полноправными участниками шоу под сводами арены и свыше пяти миллионов человек посмотрели прямую видеотрансляцию на странице радиостанции в соцсети «Одноклассники».
Музыкальное шоу стало частью новогодней традиции Северной столицы. При этом поклонники раскупили билеты мероприятие еще в ноябре. На сцену ледовой арены с эксклюзивными музыкальными номерами вышли суперзвезды отечественной эстрады, за чьи песни в течение года голосовали миллионы радиослушателей в хит-параде «Звезды Дорожного радио. Топ-10».
Так, свои лучшие песни исполнили Наташа Королева, SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Денис Клявер, Денис Майданов, Ираклий Пирцхалава, Стас Пьеха, Юлия Михальчик, Таисия Повалий и группа «Фабрика». А Игорь Крутой, Алексей Чумаков, Ярослав Сумишевский, Александр Добронравов, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Наталья Вишнякова, Елизавета Долженкова и группа «Братья Грим» дебютировали в церемонии.
Кроме того, в концерте впервые принял участие секретный гость, чье имя радиостанция держала в тайне до момента выхода под софиты «Ледового Дворца» — им стала певица МакSим.
В начале праздничного вечера тысячи зрителей, популярные артисты и вся команда «Дорожного радио» почтили память основателя станции Андрея Михайлова и Дмитрия Василевского — автора песни «Передай привет на Дорожное радио».
Затем свыше 200 артистов балета держали в руках таблички с названиями городов, где вещает радиостанция. После перед зрителями появилась ведущая вечера — легенда телеэфира Яна Чурикова. Она поприветствовала аудиторию и дала старт выступлениям музыкантов.
Певец SHAMAN первым вышел на сцену ледовой арены прямо из зрительного зала. Исполнитель стал обладателем Народной премии за хит «Прямо по сердцу».
В свою очередь артистка Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одну церемонию вручения Народной премии, в этом году получила сразу две статуэтки — за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой. Теперь у певицы их целых 14 и она абсолютная рекордсменка «Звезд Дорожного радио».
Кроме того, двух наград удостоился и Ярослав Сумишевский. Он стал артистом года по версии пользователей соцсети «Одноклассники», где в группе «Дорожного радио» проводилось голосование.
Специальной гостье — МакSим — команда радиостанции под овации зрителей вручила диплом в номинации «Легенда поп-музыки». И артистка, конечно же, исполнила суперхит «Знаешь ли ты».
Также обладателями спецпризов «Дорожного радио» стали Игорь Крутой и Игорь Николаев, получившие вместе с «Звездой Дорожного радио» дипломы «За вклад в историю отечественной музыки» и «Песни вне времени», а затем дуэтом исполнили композицию «Мой друг».
Особыми гостями церемонии стали слушатели-победители конкурса, проходившего на сайте станции. Десять счастливчиков из Благодарного, Великого Новгорода, Воронежа, Екатеринбурга, Ивантеевки, Рязани, Самары, Тетюш, Ульяновска и Уфы выиграли путевки на двоих в Петербург. Они увидели выступления любимых музыкантов из VIP-ложи, за кулисами концертной площадки встретились и сфотографировались с артистами, а также снялись в сериалити о церемонии.
В течение всей церемонии в «Ледовом дворце» работала выездная студия «Дорожного радио». Артисты приходили туда сразу после выступлений и делились со всей страной впечатлениями о церемонии в прямом радиоэфире.