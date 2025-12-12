УЕФА выплатит России почти четыре миллиона евро за неучастие клубов в еврокубках

3,83 миллиона евро будут перечислены в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в турнирах.
Сумма формируется на основании двух факторов — 70 процентов определяется положением страны в рейтинге УЕФА, еще 30 — пропорционально доходам клуба.
Деньги должны поступить клубам высшего дивизиона, пропускающим общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, и распределиться между ними в равных долях, уточнили на сайте УЕФА.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Из-за этого национальная команда вынуждена проводить только товарищеские матчи.
Футбольный клуб «Шахтер», в свою очередь, официально изменил место регистрации с Донецка на Киев и указал в качестве официального адреса местный отель «Опера» на улице Богдана Хмельницкого.