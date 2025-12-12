Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий назвал блокировку активов РФ рубиконом и запуском самоуничтожения ЕС

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Брюсселя о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения Евросоюза. Он предупредил, что за этим последует шквал ответных мер России. Такие действия серьёзно подорвут позиции евро как мировой резервной валюты.

Источник: Life.ru

«Решение ЕК о заморозке российских активов — де-факто одобрение их конфискации. Окончательное утверждение должно состояться на саммите ЕС 18−10 декабря. И если это произойдёт по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьёзно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты», — сказал Слуцкий РИА «Новости».

По его словам, «партия войны» запускает программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса. Именно так он назвал грабёж золотовалютных резервов ЦБ РФ.

«Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России», — добавил парламентарий.

Ранее Совет Европейского союза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС в официальном заявлении. Этот шаг — лишь первый этап процедуры. Её конечная цель — полная конфискация замороженных средств. Теперь вопрос об их использовании для восстановления Украины переходит из политической плоскости в технико-правовую.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше