Слуцкий назвал блокировку активов РФ рубиконом и запуском самоуничтожения ЕС

Ранее Совет Европейского союза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС в официальном заявлении. Этот шаг — лишь первый этап процедуры. Её конечная цель — полная конфискация замороженных средств. Теперь вопрос об их использовании для восстановления Украины переходит из политической плоскости в технико-правовую.