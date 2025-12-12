Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане возбудили дело на пристава за стрельбу в рабочем кабинете

В Татарстане на судебного пристава из Актанышского района завели уголовное дело после стрельбы в рабочем кабинете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным телеграм-канала, предварительно, летом мужчина угрожал коллеге травматическим пистолетом. В результате стрельбы никто не пострадал, но пристава уволили.

Ранее в Волгограде полицейские стреляли по колёсам скорой помощи, чтобы остановить угнанную машину. ГИБДД быстро обнаружила спецтранспорт после сигнала об угоне. За рулём находился 22-летний житель Красноармейского района. Он был пьян и проигнорировал требование остановиться. Мужчина начал резко маневрировать и пытался скрыться.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше