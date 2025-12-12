Ричмонд
В Пролетарском районе Ростова сняли режим ЧС

Локальный режим ЧС сняли в Пролетарском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону ликвидировали последствия атаки БПЛА, произошедшей 21 октября 2025 года. Теперь локальный режим ЧС снят. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Решение приняли на внеочередном заседании КЧС после отчета главы Пролетарского района Зураба Киладзе. По словам чиновника, повреждения домов устранили, оконные проемы и крыши отремонтировали, все пострадавшие получили необходимые выплаты.

По информации сайта городской администрации, в полночь 21 октября 2025 года в районе улицы Пахотной произошло падение БПЛА. После этого оказались «повреждены оконные проемы и кровли в частных жилых домах различной этажности». Режим ЧС действовал на четырех улицах.

