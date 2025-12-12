Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Власти Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились на прекращение огня. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились на прекращение огня. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам политика, он провел «хороший разговор» с представителями обоих государств. Боевые действия, по его словам, прекратятся «с сегодняшнего вечера».

— Они вернутся к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, — добавил глава Белого дома.

Ранее на границе двух государств возобновились боевые столкновения. По данным журналистов, Камбоджа ударила по тайской базе Анупонг. Что известно о происходящем — в материале «Вечерней Москвы».

Появилась информация о том, что Таиланд сбросил бомбы на центр города Самраонг в Камбодже при помощи истребителей F-16. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Посольство России в Камбодже призвало соблюдать повышенные меры безопасности из-за обострения ситуации. Особенно нежелательно посещать провинции Бонтей-Миенчей, Оддар-Миенчей и Прэахвихеар.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше