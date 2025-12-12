Трамп: Власти Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет согласились на прекращение огня. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам политика, он провел «хороший разговор» с представителями обоих государств. Боевые действия, по его словам, прекратятся «с сегодняшнего вечера».
— Они вернутся к первоначальному мирному соглашению, заключенному мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, — добавил глава Белого дома.
Ранее на границе двух государств возобновились боевые столкновения. По данным журналистов, Камбоджа ударила по тайской базе Анупонг. Что известно о происходящем — в материале «Вечерней Москвы».
Появилась информация о том, что Таиланд сбросил бомбы на центр города Самраонг в Камбодже при помощи истребителей F-16. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Посольство России в Камбодже призвало соблюдать повышенные меры безопасности из-за обострения ситуации. Особенно нежелательно посещать провинции Бонтей-Миенчей, Оддар-Миенчей и Прэахвихеар.