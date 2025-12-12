МВД подготовило поправки к правилам дорожного движения

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало проект постановления правительства, в котором предлагаются изменения в правила дорожного движения. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 12 декабря, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предусматривает разрешение предъявлять цифровое водительское удостоверение наравне с обычным. Это позволит водителям использовать штрихкод через мессенджер MAX как водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
— Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения, — говорится в документе.
В настоящее время проект постановления находится на стадии общественного обсуждения.
С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Что изменится для автомобилистов — в материале «Вечерней Москвы».