Пассажиры ждут на полу и уже 16 часов не могут вылететь в Дубай из Внуково

Рейс авиакомпании UTair из Москвы в Дубай задерживается во Внуково уже более 16 часов. Пассажиры, ожидающие вылета с шести утра, вынуждены проводить время прямо на полу в аэропорту. Как пишет Mash, их уже успели посадить в самолёт, который должен был вылететь в 8:40, но после двух часов ожидания экипаж попросил всех вернуться в терминал без объяснения причин.