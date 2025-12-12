Федор Конюхов встретил 74 года на одиночной станции в Антарктиде во время циклона

Как сообщил его сын Оскар в телеграм-канале, путешественник подготовил палатку к непогоде, но пережидать шторм в ней сложнее, чем в капитальном строении. «Логистические возможности позволили доставить на острова только палаточный лагерь», — пояснил он. Несмотря на суровую погоду, местные животные уже привыкли к соседству, что позволяет Конюхову наблюдать за природой.