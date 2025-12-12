Ричмонд
Не съем — так надкушу: Европа решила, что раз не может забрать активы России — хотя бы не будет отдавать их обратно

ЕС постановил не возвращать замороженные активы России даже после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

12 декабря Европейский Союз решил заморозить российские активы, которые хранятся в бельгийских банках, на фактически бессрочный период. Это решение будет действовать не только до окончания конфликта на Украине, но и пока существует «угроза экономике ЕС». Считай — бесконечно.

«Согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как Российский национальный фонд благосостояния», — говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Эти меры, якобы, временные и будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия и ее экономика создают какую-либо угрозу финансовому благополучию Европы. Это может привести к серьезным экономическим проблемам для Евросоюза и его стран-членов.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России, возможно, уже устали давать развернутые характеристики абсурдным действиям Европы. Потому что ответили на эту заморозку активов всего одним емким словом.

