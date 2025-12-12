Мусаев нокаутировал Мбенге и завоевал пояс IBO в Дубае

Российский боксер Вадим Мусаев одержал победу над южноафриканцем Тулани Мбенге в титульном поединке за пояс IBO в полусреднем весе. Бой прошел в рамках турнира «IBA.PRO 13» в Дубае.
Поединок завершился досрочно: Мусаев выиграл нокаутом в третьем раунде. После боя спортсмен признался, что не рассчитывал на столь раннюю развязку. «Не ожидал, что одержу досрочную победу. Рассчитывал на все 12 раундов. Я думал, у него удар не сильный. Два-три раза он попал, и я эти удары ощутил: незначительные, но жесткие. Но и мои удары достигли цели», — рассказал боксер журналистам.
Мусаев также отметил, что по ходу подготовки и самого поединка столкнулся с трудностями. По его словам, он получил травму и одной рукой фактически не боксировал. «У нас была сложная работа. Честно говоря, получил травму. Этой рукой не боксировал. Но пояс все равно у меня», — подчеркнул спортсмен.
Завоевание титула IBO Мусаев назвал одним из главных достижений в своей карьере. Он напомнил, что ранее становился серебряным призером любительского чемпионата мира 2021 года. «Теперь и пояс IBO летит в Россию», — добавил боксер.
Отметим, что 32-летний Вадим Мусаев продолжает выступать без поражений на профессиональном ринге: победа над Мбенге стала для него 14-й подряд.
В рамках предварительного карда турнира «IBA.PRO 13» еще один россиянин, Артем Сусленков, одержал победу над американцем Стэнли Райтом. Этот успех принес Сусленкову титул IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе.