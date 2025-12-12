Мусаев нокаутировал Мбенге и завоевал пояс IBO в Дубае

Поединок завершился досрочно: Мусаев выиграл нокаутом в третьем раунде. После боя спортсмен признался, что не рассчитывал на столь раннюю развязку. «Не ожидал, что одержу досрочную победу. Рассчитывал на все 12 раундов. Я думал, у него удар не сильный. Два-три раза он попал, и я эти удары ощутил: незначительные, но жесткие. Но и мои удары достигли цели», — рассказал боксер журналистам.