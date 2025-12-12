Ричмонд
Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро за неучастие в еврокубках

Российский футбольный союз получит от УЕФА 3,83 млн евро в рамках солидарных выплат за неучастие клубов в еврокубках.

Источник: Аргументы и факты

Российский футбольный союз получит от Союза европейских футбольных ассоциаций почти 4 млн евро в рамках программы солидарных выплат за неучастие клубов в еврокубковых турнирах, следует из информации на сайте УЕФА.

Сумма выплат для РФС составит 3,83 млн евро и будет распределена между клубами высшего дивизиона, которые пропускают общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Размер компенсации формируется из двух частей: 70% зависит от позиции страны в рейтинге УЕФА, еще 30% — от доходов самого успешного клуба национальной ассоциации в еврокубках. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года, из-за чего команды не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА.

Ранее сообщалось, что главным фаворитом Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне суперкомпьютер назвал лондонский «Арсенал» с вероятностью победы 22,5%, второе место в прогнозе занимает мюнхенская «Бавария» (18,59%), а третьим претендентом считается действующий победитель турнира — «Пари Сен-Жермен» (13,56%).