Россия получит от УЕФА почти 4 миллиона евро за неучастие в еврокубках

Сумма выплат для РФС составит 3,83 млн евро и будет распределена между клубами высшего дивизиона, которые пропускают общие этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Размер компенсации формируется из двух частей: 70% зависит от позиции страны в рейтинге УЕФА, еще 30% — от доходов самого успешного клуба национальной ассоциации в еврокубках. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года, из-за чего команды не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА.