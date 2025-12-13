Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Екатеринбурга поручил усилить уборку тротуаров и дорог

Глава Екатеринбурга поручил усилить очистку дорог от снега.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 12 декабря провел оперативное совещание с руководителями районных администраций, посвященное работе коммунальных служб в условиях зимней погоды. Обсуждалась уборка города после первого серьезного снегопада, который обрушился на уральскую столицу 6, 7 и 8 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

— У нас впереди снова осадки. Надо быть готовыми максимально быстро реагировать на изменения погодных условий и содержать город так, как это должно быть. У нас все ресурсы для этого есть — ДЭУ всем обеспечены, — подчеркнул Алексей Орлов.

На совещании руководители районов отчитались о ходе уборки в последние сутки. Очисткой улиц занимались 517 дорожных рабочих и 526 единиц спецтехники. Среди них — десятки комбинированных дорожных машин, тракторов, погрузчиков, самосвалов и грейдеров.

Результатом их работы стал вывоз за пределы города более 8,6 тысячи тонн снега и 40 тонн мусора. Для обеспечения безопасности на тротуары и дороги было распределено 125 тонн химических ПГМ и почти 33 тонны фракционированного песка.

Для продолжения работ 12 декабря на улицы города вышли 437 коммунальщиков и 209 единиц техники.