Глава Екатеринбурга поручил усилить уборку тротуаров и дорог

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 12 декабря провел оперативное совещание с руководителями районных администраций, посвященное работе коммунальных служб в условиях зимней погоды. Обсуждалась уборка города после первого серьезного снегопада, который обрушился на уральскую столицу 6, 7 и 8 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
— У нас впереди снова осадки. Надо быть готовыми максимально быстро реагировать на изменения погодных условий и содержать город так, как это должно быть. У нас все ресурсы для этого есть — ДЭУ всем обеспечены, — подчеркнул Алексей Орлов.
На совещании руководители районов отчитались о ходе уборки в последние сутки. Очисткой улиц занимались 517 дорожных рабочих и 526 единиц спецтехники. Среди них — десятки комбинированных дорожных машин, тракторов, погрузчиков, самосвалов и грейдеров.
Результатом их работы стал вывоз за пределы города более 8,6 тысячи тонн снега и 40 тонн мусора. Для обеспечения безопасности на тротуары и дороги было распределено 125 тонн химических ПГМ и почти 33 тонны фракционированного песка.
Для продолжения работ 12 декабря на улицы города вышли 437 коммунальщиков и 209 единиц техники.