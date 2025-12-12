Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийные службы в Ростове перешли в режим повышенной готовности

Ожидаются мокрый снег и ветер до 25 м/с: режим повышенной готовности объявили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Аварийные службы Ростова-на-Дону перешли в режим повышенной готовности, сообщил глава города Александр Скрябин.

— В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (гололед, мокрый снег, усиление ветра до 25 м/с) для экстренных и коммунальных служб с сегодняшнего дня до полудня 17 декабря вводится режим повышенной готовности, — прокомментировал Александр Скрябин.

В донской столице должны провести противогололедную обработку общественных территорий, улиц и дорог, мостов, путепроводов, спусков, подъемов, перекрестков. Глава города попросил всех быть осторожными в непогоду.

Напомним, во время осадков и при сильном ветре нельзя подходить близко к деревьям, легким конструкциям, раскачивающимся вывескам. Также следует держаться как можно дальше от оборванных проводов. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.