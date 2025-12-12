Аварийные службы в Ростове перешли в режим повышенной готовности

Аварийные службы Ростова-на-Дону перешли в режим повышенной готовности, сообщил глава города Александр Скрябин.
— В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (гололед, мокрый снег, усиление ветра до 25 м/с) для экстренных и коммунальных служб с сегодняшнего дня до полудня 17 декабря вводится режим повышенной готовности, — прокомментировал Александр Скрябин.
В донской столице должны провести противогололедную обработку общественных территорий, улиц и дорог, мостов, путепроводов, спусков, подъемов, перекрестков. Глава города попросил всех быть осторожными в непогоду.
Напомним, во время осадков и при сильном ветре нельзя подходить близко к деревьям, легким конструкциям, раскачивающимся вывескам. Также следует держаться как можно дальше от оборванных проводов. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».
