Встреча по Украине в Париже в субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.
— Субботней встречи в Париже по Украине не будет, — сказано в статье.
Отмечается, что эта информация неофициальная.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов встретятся 13 декабря в Париже с представителями Украины, Франции, Британии и ФРГ, чтобы обсудить план американского президента Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.
11 декабря экс-советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт с РФ и провести президентские выборы в стране.
8 декабря Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями Владимира Зеленского относительно предложенного Штатами плана мирного урегулирования конфликта. Ранее украинский лидер признал, что государство пока не в силах вернуть полуостров в состав Украины.