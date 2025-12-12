Ричмонд
СМИ сообщили об отмене субботней встречи по Украине во Франции

Встреча по Украине в Париже в субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

— Субботней встречи в Париже по Украине не будет, — сказано в статье.

Отмечается, что эта информация неофициальная.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов встретятся 13 декабря в Париже с представителями Украины, Франции, Британии и ФРГ, чтобы обсудить план американского президента Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса.

11 декабря экс-советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт с РФ и провести президентские выборы в стране.

8 декабря Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями Владимира Зеленского относительно предложенного Штатами плана мирного урегулирования конфликта. Ранее украинский лидер признал, что государство пока не в силах вернуть полуостров в состав Украины.

