Kia зарегистрировала товарный знак в России

Ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак KIA, следует из электронной базы Роспатента.
Согласно документам, соответствующую заявку подали в ведомство в октябре 2024 года. В декабре 2025-го Роспатент принял решение о регистрации товарного знака со сроком действия до 2034 года.
Компания сможет проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.
Ранее сообщалось, что австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России.