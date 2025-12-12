Ричмонд
Kia зарегистрировала товарный знак в России

Компания Kia зарегистрировала в РФ товарный знак KIA и теперь сможет проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

Ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в России товарный знак KIA, следует из электронной базы Роспатента.

Согласно документам, соответствующую заявку подали в ведомство в октябре 2024 года. В декабре 2025-го Роспатент принял решение о регистрации товарного знака со сроком действия до 2034 года.

Компания сможет проектировать и продавать в России комплектующие для автомобилей, технические масла и электронные системы управления.

Ранее сообщалось, что австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России.