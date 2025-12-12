Демократы получили тысячи новых «тревожных фото» из коллекции Эпштейна

Суд южного округа Нью-Йорка согласился на публикацию новых материалов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Демократы в связи с этим получили 95 тысяч фотографий из коллекции финансиста. Об этом заявили сами политики в соцсети.
По их словам, снимки сделаны в поместье Джеффри Эпштейна. На них изображен, в том числе, американский лидер Дональд Трамп.
«Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире», — оповестили демократы.
Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.Читать дальше