Демократы получили тысячи новых «тревожных фото» из коллекции Эпштейна

Американские демократы получили 95 тысяч фото из дела финансиста Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Суд южного округа Нью-Йорка согласился на публикацию новых материалов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Демократы в связи с этим получили 95 тысяч фотографий из коллекции финансиста. Об этом заявили сами политики в соцсети.

По их словам, снимки сделаны в поместье Джеффри Эпштейна. На них изображен, в том числе, американский лидер Дональд Трамп.

«Эти тревожные снимки поднимают еще больше вопросов об Эпштейне и его отношениях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире», — оповестили демократы.

Ранее Дональд Трамп отчитал журналистку за работу на CNN. Она подняла тему о нежелании Пентагона публиковать видео удара по лодке у Венесуэлы. До этого случая Дональд Трамп обозвал журналиста «свинкой» за вопрос о Джеффри Эпштейне.

Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
