Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

В настоящее время в Москве циркулирует гонконгский грипп. Как отметил главный внештатный специалист Депздрава по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров, структура заболевания изменилась, оно редко переходит в тяжелые формы, однако может протекать сложнее у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями.