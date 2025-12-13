Ричмонд
Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

Москва прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Источник: Мослента

В последние четыре дня фиксируется снижение заболеваемости, в том числе среди детей число заболевших сократилось на 12 процентов по сравнению с прошлой неделей.

В настоящее время в Москве циркулирует гонконгский грипп. Как отметил главный внештатный специалист Депздрава по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров, структура заболевания изменилась, оно редко переходит в тяжелые формы, однако может протекать сложнее у пожилых людей и пациентов с хроническими болезнями.

В ноябре в столице отмечалось увеличение доли вирусов гриппа, однако эпидемиологическая ситуация сохранялась на сезонном уровне.