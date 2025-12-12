12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года зарегистрировано 108 ДТП с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Пешеход — самый уязвимый участник дорожного движения. Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, пешеходам необходимо строго соблюдать установленные правила. Главная цель этих правил — минимизировать неожиданные ситуации, повысить предсказуемость поведения на дороге и гарантировать, что водители имеют достаточно времени для реакции.
«С начала этого года на территории Брестской области зарегистрировано 108 ДТП с участием пешеходов, в которых 20 пешеходов погибли и 88 получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в УВД, одним из основополагающих запретов является передвижение по проезжей части дороги, когда для этого существуют более безопасные альтернативы. Если имеется тротуар, пешеходная или велосипедная дорожка, а также обочина, предназначенная для движения пешеходов, то именно эти пути и следует использовать.
«Выходить на проезжую часть в подобных случаях недопустимо, поскольку это значительно увеличивает риск наезда. Также категорически запрещено задерживаться или останавливаться на проезжей части дороги. Это касается и линий горизонтальной дорожной разметки, разделяющих транспортные потоки. Единственным исключением является кратковременная остановка на островках безопасности, которые созданы специально для такой цели. Любая незапланированная остановка на пути следования автомобилей может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия», — отметили в УВД. -0-