В Брестской области с начала года зарегистрировано 108 ДТП с участием пешеходов

Как отметили в УВД, одним из основополагающих запретов является передвижение по проезжей части дороги, когда для этого существуют более безопасные альтернативы. Если имеется тротуар, пешеходная или велосипедная дорожка, а также обочина, предназначенная для движения пешеходов, то именно эти пути и следует использовать.