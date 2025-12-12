Врач рассказала об опасности растирания ушибов

— На глаз самостоятельно бывает сложно определить, вывих это или перелом. Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и разрабатывать ушибленный сустав через боль — резкие и неаккуратные движения могут привести к растяжению и даже разрыву связок. А в случае перелома — к смещению отломков.