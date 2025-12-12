Врач рассказала об опасности растирания ушибов

После сильного ушиба рекомендуется обратиться за медицинской помощью, а не пытаться справиться с болью самостоятельно с помощью массажа или растирания. Об этом рассказала изданию «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— На глаз самостоятельно бывает сложно определить, вывих это или перелом. Опасно пытаться самостоятельно вправить вывих и разрабатывать ушибленный сустав через боль — резкие и неаккуратные движения могут привести к растяжению и даже разрыву связок. А в случае перелома — к смещению отломков.
Медик добавила, что, если после падения боль не проходит в течение часа и дольше, то обязательно следует показаться специалисту.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что при падении вперёд лучше не выставлять руки, а прижать локти к бокам, подбородок к груди, и втянуть плечи, чтобы минимизировать вероятность травмы. Если группировка не удалась, попытайтесь расслабить мышцы, чтобы снизить ударную нагрузку.