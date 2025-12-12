Россиянам объяснили, можно ли отказаться работать в праздники

Впереди долгие новогодние каникулы во время которых некоторых россиян могут привлекать к работе, несмотря на выходные дни. За это работник может потребовать у работодателя отгулы, об этом сообщила «Газете.Ru» юрист Зара Горбушина.
— Работодатель должен не только получить письменное согласие сотрудника, но и составить приказ о привлечении к работе в праздник, в котором указываются причины привлечения, время работы, размер оплаты или порядок предоставления отгула, — заявила специалист.
Эксперт добавила, что если сотрудник считает, что его права при привлечении к работе в праздничный день нарушены, он имеет право обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд, либо же привлечь к решению ситуации квалифицированного юриста.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что тем, кто хочет продлить праздники за счет отпуска, лучше отдыхать перед Новым годом, поскольку в декабре больше рабочих дней, нежели в январе, а это существенно скажется на выплатах.
Новогодние каникулы 2026 года в России станут самыми длинными в современной истории, охватывая 12 дней с 31 декабря по 11 января, передал 360.ru.