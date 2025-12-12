Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, можно ли отказаться работать в праздники

Юрист Горбушина: за работу в праздники можно требовать отгулы.

Источник: Комсомольская правда

Впереди долгие новогодние каникулы во время которых некоторых россиян могут привлекать к работе, несмотря на выходные дни. За это работник может потребовать у работодателя отгулы, об этом сообщила «Газете.Ru» юрист Зара Горбушина.

— Работодатель должен не только получить письменное согласие сотрудника, но и составить приказ о привлечении к работе в праздник, в котором указываются причины привлечения, время работы, размер оплаты или порядок предоставления отгула, — заявила специалист.

Эксперт добавила, что если сотрудник считает, что его права при привлечении к работе в праздничный день нарушены, он имеет право обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд, либо же привлечь к решению ситуации квалифицированного юриста.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что тем, кто хочет продлить праздники за счет отпуска, лучше отдыхать перед Новым годом, поскольку в декабре больше рабочих дней, нежели в январе, а это существенно скажется на выплатах.

Новогодние каникулы 2026 года в России станут самыми длинными в современной истории, охватывая 12 дней с 31 декабря по 11 января, передал 360.ru.