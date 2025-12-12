США перебросят дополнительные истребители на авиабазу в Карибском регионе

Американцы начали переброску новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Она находится на незначительном отдалении от Венесуэлы. Об этом узнало издание War Zone.
По данным источников, к базе направят истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков.
Автор утверждает, что наращивание вооружения происходит в рамках операции «Южное копье». Активность самолетов ВВС США в Карибском регионе в последнее время сильно выросла, сказано в материале.
Американский лидер Дональд Трамп между тем подтвердил информацию о захвате нефтяного танкера около берегов Венесуэлы. Судно находится под санкциями США.