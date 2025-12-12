Ричмонд
США перебросят дополнительные истребители на авиабазу в Карибском регионе

США направят боевые спасательные самолеты и истребители в Карибский бассейн.

Источник: Комсомольская правда

Американцы начали переброску новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Она находится на незначительном отдалении от Венесуэлы. Об этом узнало издание War Zone.

По данным источников, к базе направят истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков.

Автор утверждает, что наращивание вооружения происходит в рамках операции «Южное копье». Активность самолетов ВВС США в Карибском регионе в последнее время сильно выросла, сказано в материале.

Американский лидер Дональд Трамп между тем подтвердил информацию о захвате нефтяного танкера около берегов Венесуэлы. Судно находится под санкциями США.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше