В Москве состоялись Всероссийские соревнования «Игры Героев»

В российской столице завершились соревнования «Игры героев» среди военных, получивших ранения в зоне проведения СВО. Всероссийские соревнования были проведены на спортобъектах Центрального спортивного клуба Армии Минобороны РФ при партнёрской поддержке Министерства спорта.
Были проведены соревнования по адаптивным видам спорта, речь идёт о семи дисциплинах: армрестлинг, волейбол сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, а также лёгкая атлетика. В «Играх героев» участвовали около 200 военнослужащих.
Кроме того, участники соревнований ознакомились с пятью демонстрационными видами спорта, где применяются VR-технологии. Это адаптивный бокс, гонка беспилотных аппаратов, спортивное программирование, а также «фиджитал футбол» и «фиджитал сквош».
В торжественной церемонии закрытия соревнований «Игры Героев» участвовали министр спорта, председатель Олимпийского комитета Российской Федерации Михаил Дегтярёв, замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, а также другие почётные гости.
«Министерство обороны Российской Федерации в лице ЦСКА делает все возможное для создания условий, чтобы каждый военнослужащий, который получил ранение, мог заниматься спортом», — сказал генерал армии Юнус-Бек Евкуров, а также подчеркнул, что «Игры Героев» являются символом мужества, стойкости и непоколебимой воли к жизни.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда из Московского военного округа, второе место завоевали команда ЮВО, а третье место получила команда из Ленинградского военного округа.