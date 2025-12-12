Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер народный артист Украины Степан Гига, ему ампутировали ногу

На Украине в возрасте 66-и лет умер певец Степан Гига.

Источник: Комсомольская правда

Певец и народный артист Украины Степан Гига скончался после ампутации ноги. Он несколько дней находился в коме после операции. Певцу было 66 лет. Об этом уведомило издание «Страна».

Известно, что у артиста сильно повысился уровень сахара в крови после первой вынужденной операции. Затем ему ампутировали ногу из-за нарушения кровообращения.

Степан Гига оказался в больнице 19 ноября. Он прибыл в медучреждение в тяжелом состоянии. Диагноз остается неизвестным.

Днем ранее из жизни ушел заслуженный артист Республики Казахстан Олег Прядко. Ему было 72 года. Дата прощания уже объявлена — церемония состоится 13 декабря в ритуальном центре «Обелиск» в Балаково. Олег Прядко известен как «Балаковский Дед Мороз».