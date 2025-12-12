Ричмонд
Стали известны самые популярные профессии для подработки подростков

Курьер и промоутер вошли в топ популярных профессий для подработки подростков.

Источник: Комсомольская правда

Названы профессии, пользующиеся популярностью для подработки подростков. На первом месте оказался курьер, к такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».

— Курьера отметили 57% опрошенных, фрилансера в интернете — 54% и креативщика — 50%. В пятерку оптимальных специальностей также вошел промоутер и подработка в кафе, — говорится в сообщении.

При этом 41% родителей не готовы отпускать ребенка на работу в учебное время, и согласны на это исключительно на каникулах. А 60% взрослых ответили, что не разрешат ребенку работать более 10 часов в неделю.

По данным 360.ru, примерно 26% работодателей готовы нанимать школьников и студентов до 18 лет.

Ранее телеканал «Царьград» призвал не доверять рассылкам рассылкам с предложениями о работе, тем более — если вас заставляют оплатить какие-то услуги или товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи.