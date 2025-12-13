Ричмонд
Джеки Чан выбрал Мангистау для съемок нового блокбастера

Голливудский актер и режиссер Джеки Чан снимет новый крупный кинопроект в Казахстане. Как сообщает 12 декабря Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, регион официально утвержден основной площадкой для съемок следующей части франшизы «Доспехи Бога», передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Режиссером картины выступает Роберт Кун, известный работой над «Доспехами Бога: Ультиматум».

Представители съемочной группы посетили Мангистау, изучили природные зоны, инфраструктуру и десятки потенциальных локаций. По итогам осмотра и переговоров именно регион был признан подходящим для нового фильма благодаря уникальным ландшафтам, широким панорамам и самобытной природе.

Проект рассматривается как значимое событие для казахстанской киноиндустрии. Ожидается, что съемки международного уровня привлекут в Мангистау инвестиции, расширят туристический потенциал области и укрепят позиции Казахстана на мировой кинематографической карте.

Кроме того, участие голливудской команды открывает возможности для профессионального обмена, сотрудничества с местными специалистами и продвижения природного наследия региона. Подготовительные работы по проекту, по словам властей, уже начаты и будут продолжены в установленном порядке.

Фотографии с Джеки Чаном в Алматы появились в Казнете 25 сентября 2025 года. Позднее легендарный актер выложил фото из южной столицы Казахстана и приоткрыл завесу тайны о своем визите.